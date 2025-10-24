Zalgiris'ten Barcelona'ya fark!

EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris, 88-73'lük skorla kazandı.Zalgiris'te Maodo Lo, 20 sayı ile maçın yıldızı oldu. Sylvain Francisco 14, Deividas Srvydis 14 sayı, Moses Wright ise 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.Barcelona'da Joel Parra 17 sayı, Toko Shengelia 13 sayı, Tomas Satoransky ise 11 sayı ile mücadele etti.İki maçlık mağlubiyet serisini bitiren Zalgiris, 4 galibiyete ulaştı. Barcelona ise üst üste ikinci kez yenildi ve 3 galibiyette kaldı.Zalgiris, bir sonraki maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Barcelona ise evinde Olimpia Milano ile karşılaşacak.