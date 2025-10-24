23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Zalgiris'ten Barcelona'ya fark!

Zalgiris Kaunas, Barcelona deplasmanında Maodo Lo ve Francisco ikilisiyle farklı kazandı.

Zalgiris'ten Barcelona'ya fark!
EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris, 88-73'lük skorla kazandı.

Zalgiris'te Maodo Lo, 20 sayı ile maçın yıldızı oldu. Sylvain Francisco 14, Deividas Srvydis 14 sayı, Moses Wright ise 10 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Barcelona'da Joel Parra 17 sayı, Toko Shengelia 13 sayı, Tomas Satoransky ise 11 sayı ile mücadele etti.

İki maçlık mağlubiyet serisini bitiren Zalgiris, 4 galibiyete ulaştı. Barcelona ise üst üste ikinci kez yenildi ve 3 galibiyette kaldı.

Zalgiris, bir sonraki maçında Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Barcelona ise evinde Olimpia Milano ile karşılaşacak.

