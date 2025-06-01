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Zaha - Galatasaray; resmen bitti!

MLS ekibindeki 15. maçına çıkarak kiralanma süresi 1 yıl uzayan Zaha'nın Galatasaray ile ilişkisi kalmadı.

calendar 01 Haziran 2025 10:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zaha - Galatasaray; resmen bitti!
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Galatasaray'ın, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile bağlantısı kalmadı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2023'te katılan Zaha, forma giydiği 1 sezonda 42 resmi maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilese de hem takımın oyununa adapte olamaması hem de sürekli ilk 11'de forma giyememesi nedeniyle beklentileri karşılayamadı.


Sezon başında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a kiralanan Zaha, burada da istediğini bulamadı ve takımdan ayrıldı. Yıldız futbolcu, ara transferde bu kez Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Charlotte'a kiralandı. Galatasaray, bu transferden 2 milyon 800 bin dolar kiralama ücreti aldı. Ayrıca Zaha da ücretlerinin 2 milyon 376 bin avroluk bölümünden feragat etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha için Charlotte ile yapılan anlaşmaya MLS normal sezonunda 15 maçta forma giymesi durumunda kiralamanın 30 Haziran 2026'ya kadar uzaması için madde ekledi.

G.SARAY 1.3 MİLYON DOLAR DAHA ALACAK

Zaha'nın bu gece Toronto ile deplasmanda yapılan müsabakada 15. kez süre almasıyla bu madde devreye girdi. Galatasaray, kiralık sözleşmesinin uzamasıyla ek 1 milyon 300 bin dolar daha alacak. Zaha da ayrıca ücretlerinin 800 bin avroluk kısmından feragat edecek.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek Wilfried Zaha ile resmen yollar ayrılmış oldu.

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