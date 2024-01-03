Yüzmede Türkiye şampiyonluğu bulunan Emre Onuş yeni dereceler için kulaç atıyor

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Emre Onuş, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.



Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi.



Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrenen Onuş, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.



Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Onuş, geçen ay İstanbul da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 7 altın bir bronz madalya kazandı.



Yüzmede 22'si altın 48 madalyası bulunan sporcu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'nda da üçüncü olduğunu söyledi.



İstanbul'da katılığı son yarışta 8 madalya kazandığını ifade eden Onuş, "Son yarış benim için çok iyi geçti. Kısa kulvarda hiç düşünmediğim dereceler elde ettim. Takım arkadaşlarımla birlikte bayrak yarışlarında da rekorlar elde ettik. Benim için çok güzel tecrübe oldu. Madalyalarıma 8 madalya daha eklendi. Bunun yanında 7 de Türkiye rekoru eklendi. Yeni rekorlar kırmak için çalışacağım." dedi.



Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre Onuş'un her yarıştan güzel derelerle döndüğünü dile getirdi.



Sporcusunun çok hırslı ve çalışkan olduğunu aktaran Saygı, "İstanbul'da 8 madalya kazandı ve bizi çok gururlandırdı. Çalışmalarımıza devam ederek bu başarısını bir üst seviyeye çıkartmasını istiyoruz. Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını ümit ediyoruz. Emeklerinin karşılığıhı her zaman alıyor. " diye konuştu.









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