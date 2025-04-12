Yusuf Sarı: "Maçı kazanmak için gelmiştik"

Başakşehir'de galibiyeti getiren golleri kaydeden Yusuf Sarı, karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Sarı: 'Maçı kazanmak için gelmiştik'
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12 Nisan 2025 21:46
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından maçtaki 2 golü kaydeden Yusuf Sarı, açıklamalarda bulundu:

"Bu hafta çok iyi çalıştık takım olarak. Zor bir deplasman. Bu maçı kazanmak için geldik buraya. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu şekilde gitmeye çalışıyoruz. Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Kazandık. Çalışmaya devam edeceğim. İnşallah böyle devam ederim ve takım olarak da böyle devam ederiz."
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