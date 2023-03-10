Yusuf Demir'in B planı Avrupa!

Yeni transferler içinde katkı veremeyen tek isim olan Yusuf Demir, Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini kabul etmedi.Bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak Yusuf'un sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği yaz kampında belli olacak.19 yaşındaki gurbetçi yetenek, düzenli oynama şansı bulamazsa Avrupa'da ilk 11'de forma giyeceği bir takıma kiralık gidecek.Barcelona'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın 5 büyük liginden takımların radarında iken Rapid Wien'in kapısını çalan Galatasaray, 6 milyon avro karşılığında işi bitirmişti.Büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, onunla aynı dönemde transfer edilen Dries Mertens, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz'ın gerisinde kaldı ve formasını Milot Rashica'ya kaptırdı.Yabancı kuralı nedeniyle birçok maçta kadro dışı kalan Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig'de toplam 66. dakika süre alabildi.Rapid Wien alt yapasında kariyerine başlayan Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, Avusturya Alt Yaş Milli Takımı'nda gösterdiği başarı ile önce Rapid Wien A Takımı'na ardından kısa sürede Katalan temsilcisi Barcelona'nın yolunu tuttu.Yüksek bir bonservis bedeli ile büyük bir çıkış yapması beklenen Yusuf Demir, büyük bir sürpriz ile Galatasaray'ın yolunu tuttu.