Yusuf Akçiçek için gözlemci akını!

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçında Avrupalı gözlemciler tarafından yakından takip edilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Akçiçek için gözlemci akını!
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19 Şubat 2025 12:15
Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin gözlemcilerinin radarında yer alıyor.

Avrupa'dan scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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