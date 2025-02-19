Yusuf Akçiçek için gözlemci akını!

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin gözlemcilerinin radarında yer alıyor.
Avrupa'dan scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Avrupa'dan scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcuyu Belçika'da oynanacak rövanş karşılaşmasında yakından takip edecek.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan genç futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.