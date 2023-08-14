Utah Jazz'de forma giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven, bu yaz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten teklifler aldığını ancak geri dönmenin "şu anda sırası" olmadığını söyledi.



Bu yaz Miami Heat'ten ayrılmadan ve bu yaz Jazz'a katılmadan önce Ömer'in EuroLeague'de oynayabileceği konusunda söylentiler olsa da, genç oyuncu Will Hardy'nin çalıştırdığı ekibe katılmayı tercih etmişti.



Ömer, Eurohoops ile yaptığı röportajda, Utah'ın kendisi için ideal bir yer olduğunu belirtti:



"Utah Jazz'de koç Will Hardy'nin olması, Avrupalılarla önemli pozisyonlarda oynaması ve genç bir takım olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk göremedim. Bu yüzden ilk 3 tercihim arasında kolay bir seçim oldu."



Ömer, Türkiye'den teklifler geldiğini ancak dönüş zamanının henüz gelmediğini de sözlerine ekledi:



"Fenerbahçe ve Anadolu Efes ilgilenmişti. Fenerbahçe benim yuvam ve eski koçum erdem Can'ı da çok severim, fakat kariyerimin sonlarına doğru buraya gelmek istesem de, şu anda sırası değil."



Ömer, 2022-23 sezonunda 9 maçta forma giymiş ve 4,4 sayı, 2,6 ribaund ve 0,2 asist ortalamaları yakalamıştı.



