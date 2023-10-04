Yunus Akgünlü Leicester'a yan bakılmıyor

Championship'in 10. haftasında Leicester City, sahasında Preston'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Yunus Akgünlü Leicester'a yan bakılmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2023 23:42
İngiltere Championship'in 10. haftasında Leicester City, sahasında Preston North End'i konuk etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Leicester City Dewsbury-Hall'un golüyle öne geçti. 76'de Iheanacho farkı ikiye çıkarırken Dewsbury-Hall 90'da son sözü söyledi.

Yunus Akgün maça yedek kulübesinde başlarken 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Leicester City üst üste 5. maçını kazanarak 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Preston ise 20 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery