Yunus Akgün, PAOK sonrası hayalini açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yunus Akgün, PAOK sonrası hayalini açıkladı
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26 Eylül 2024 00:12
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Galatasaray'ın PAOK'u 3-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Performansını değerlendiren Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Kazanmak istiyorduk, bu çok önemliydi. Müthiş mücadele ettik. Çok pozisyona giriyoruz ve az pozisyon veriyoruz. Saha içerisinde çok keyif alıyorum. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Oynadıkça daha iyi Yunus olacak. İnşallah böyle devam ederim." dedi.

Yunus Akgün ayrıca "Galatasaray kapısından içeri 2008'de girdim. Yıllar çabuk geçiyor. Her altyapı oyuncusunun hayali A Takım ve gol atmaktır. Hayallerimi yaşıyorum. İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız." açıklamasını yaptı.

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