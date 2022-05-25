Yunus Akgün: "Kerem ile süper ikili olacağız"

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, yeni sezon Kerem Aktürkoğlu ile süper ikili olacaklarını söyledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün: 'Kerem ile süper ikili olacağız'
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25 Mayıs 2022 13:02
Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı genç yeteneği Yunus Akgün, Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla âdeta parladı.

Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen 21 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Adana ekibinin formasıyla çıktığı 38 resmî maçta 9 gol atarken 17 de asist yaptı. Genç oyuncu hücumda verdiği muazzam katkı sonrası Galatasaray'a dönmeyi garantiledi.

ÖZEL HAZIRLANACAK

Yunus parçalı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Yaz dönemi için özel bir program eşliğinde çalışacak olan genç yetenek, elde ettiği tecrübe sonrasında takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı hedefliyor. Takımın yıldızı Kerem ile iki kanatta başarılı olacaklarını söyleyen Yunus Akgün "Bu buluşma hem bize hem takıma yarayacak. Sezonu iple çekiyorum" dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANMIŞTI

Adana Demirspor'a veda eden Yunus Akgün, başkan Murat Sancak ve takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı. Genç oyuncu Galatasaray ve A Millî Takım'ın değişmez oyuncusu olmak istediğini söyledi.

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