25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-061'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-055'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-264'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-263'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-059'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
0-064'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-159'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Yunus Akgün'den Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusunun ardından, "İnşallah, bakacağız." yanıtını verdi.

calendar 25 Kasım 2025 23:14 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den Fenerbahçe yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da sakatlığı süren Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçı tribünden takip etti.

Milli futbolcu, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.

Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusunun ardından, "İnşallah, bakacağız." dedi.


Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

KAAN AYHAN'DAN AYNI CEVAP

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden bir diğer isim olan Kaan Ayhan da Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğine yönelik sorunun ardından, "Bakacağız, inşallah." yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.