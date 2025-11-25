Yunus Akgün'den Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray'da sakatlığı süren Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçı tribünden takip etti.
Milli futbolcu, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.
Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusunun ardından, "İnşallah, bakacağız." dedi.
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
KAAN AYHAN'DAN AYNI CEVAP
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden bir diğer isim olan Kaan Ayhan da Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğine yönelik sorunun ardından, "Bakacağız, inşallah." yanıtını verdi.
Milli futbolcu, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığı için gelen soruya cevap verdi.
Yunus Akgün, "Sakatlığın nasıl, derbide oynayacak mısın?" sorusunun ardından, "İnşallah, bakacağız." dedi.
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
KAAN AYHAN'DAN AYNI CEVAP
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden bir diğer isim olan Kaan Ayhan da Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğine yönelik sorunun ardından, "Bakacağız, inşallah." yanıtını verdi.