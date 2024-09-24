Yunus Akgün: "Benim pozisyonum penaltıydı"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

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Yunus Akgün: 'Benim pozisyonum penaltıydı'
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24 Eylül 2024 17:36
Son güncelleme 24 Eylül 2024 18:18
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları;

"Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

"Oynadıkça daha iyi olacağım. Kendi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim."

"BENİM POZİSYONUM PENALTIYDI"

"Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı."

"BİZİ MOTİVE ETTİ"

"Derbi öncesinde bizler için hazırlanan mektupları okuduk ve bizi motive etti. Bunlar çok değerli şeyler." 

 
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