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Yunan basınından Ataman'a tepki büyük: "Trajedi!"

Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da Panathinaikos'u elemesi Yunan basınında geniş yankı bulurken, eleştirilerin hedefinde Ergin Ataman vardı.

calendar 24 Mayıs 2025 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 15:30
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Yunan basınından Ataman'a tepki büyük: 'Trajedi!'
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EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, final four ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek finale yükseldi. 

Fenerbahçe-Panathinaikos maçı Yunan basınında geniş yer bulurken, fatura Ataman'a kesildi.

"FENERBAHÇE TAM ANLAMIYLA ÜSTÜNDÜ"

NTV Spor'un derlemesine göre; Haber portalı in.gr haberi "McCollum'un klası 'yeşilleri' eledi" başlığıyla verdi. Haberde Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Errick McCollum'un kritik anlarda sahneye çıkmasına vurgu yapıldı ve "Panathinaikos koşullara göre yetersiz kaldı, Fenerbahçe sahada tam anlamıyla üstündü ve Sarunas Jasikevicius'un takımı 82-76 galip gelerek Abu Dabi'de düzenlenecek Euroleague Final'ine katılmaya hak kazandı" ifadelerine yer verdi. 

"YUNAN TRAJEDİSİ"

Sport FM'de iki Yunan takımının final four'da mağlup olmasına vurgu yapıldı ve "Yunanistan finali yerine Yunan trajedisi!" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Beklediğimiz Yunanistan finalini bize yaşatmadıkları gibi, tam tersine yoğun baskı altında ezilen Olympiakos ve Panathinaikos, Monaco ve Fenerbahçe'ye nispeten rahat bir şekilde yenildiler."

"FENERBAHÇE DAHA İYİYDİ"

"Yeşiller mücadele etti ama finale kalamadı" başlığını kullanan Proto Thema'da ise "Panathinaikos, yarı finalde Fenerbahçe'ye karşı rahat bir yenilgi aldı. Fenerbahçe, iyi savunması sayesinde Yunan ekibini eledi ve Panathinaikos, Avrupa Şampiyonluğu unvanını devretti" yorumu yapıldı. 

"BERLİN'İN RÖVANŞINI ALDI"

Sport24, Yunan takımının elenmesini sert sözlerle eleştirerek "Beceriksiz ve isabetsiz Panathinaikos, hatalarının bedelini ödedi ve Abu Dabi'deki Final Four'dan elendi" başlığını attı. 

Haber detayında ise "Fenerbahçe, Panathinaikos'tan Berlin'deki Final Four'un rövanşını aldı ve Abu Dabi'de finale kaldı" ifadelerine yer verildi. 

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SENARYO"

Spor Time'da ise 15 dakika sahada kalabilen Panathinaikos kaptanı Kostas Sloukas'ın az forma şansı bulması eleştiri konusu oldu. "Ataman'ın onu sahada ne kadar dakika tuttuğu inanılmaz" başlığıyla verilen haberde Türk başantrenör eleştirildi ve "Panathinaikos kaptanının Final Four'da bu kadar az forma giymesi eşi benzeri görülmemiş bir senaryo" yorumu yapıldı.


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