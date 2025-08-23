23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-016'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-017'

Yunan basını Samsunspor taraftarlarına övgüler yağdırdı!

Samsunspor taraftarları, maç için kendilerine ayrılan bölümü temiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlerde yer verdi.

calendar 23 Ağustos 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yunan basını Samsunspor taraftarlarına övgüler yağdırdı!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk olan Samsunspor'un taraftarları, Atina'da yalnızca coşkulu tezahüratlarıyla değil, tribünlerdeki örnek davranışlarıyla da gündem oldu.

Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrası tribünleri tertemiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlere taşıdı.

Atina'daki OAKA Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları tribünde çöplerini toplayarak alanı temizledi. Yunan basınında yer alan haberlerde, bu davranışın 'herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket' olarak yorumladı.


Konu hakkında konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İşte Samsunsporlu olmaktan bir kere daha gurur duymamın sebebi. Sizlerle gurur duyduk. Dünyaya Samsunspor Kulübü ve Taraftarı olarak hep iyi örnek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Büyük Samsunspor Taraftarı. Çok büyük bir düşünce örneği verdiniz tüm dünyaya komşu ülkeden. İyi ki varsınız... "

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri tek tek temizledikleri görüldü. Yunan basını bu hareketi 'örnek bir davranış' olarak nitelendirirken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla takdir topladığına dikkat çekti. Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini yazdı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
