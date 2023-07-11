Yüksel Yıldırım: 'Hulk için daha fazla istediler vermedim'

Yılport Samsunspor Başkan Yüksel Yıldırım, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili beIN Sports'a açıklamalarda yaptı.



Yüksel Yıldırım Brezilyalı yıldız Hulk'a yaptıkları teklifle ilgili, "Birkaç tane yıldız transferi yapamadım. Hulk bize menajerler tarafından önerildi. Bir teklif yaptım, o da düşük bulundu. Daha fazla istediler vermem dedim. Kulübü de bırakmadı zaten. Herkesin bir bedeli var ama parasını verirsen herkes gelir. Samsunspor şampiyonluğa oynamıyor. 5-6 milyon euro verip neden ben hava atacağım Türkiye'ye. Doğru, güzel bir marka ve güzel bir marketing Samsunspor için ama bu paraları kazanmak bir de harcamak var." sözlerini kullandı.



"BEN ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAYA HAZIR DEĞİLİM"



"Benim hedefi değiştirmem lazım şampiyonluğa oynuyor demem lazım ve büyük isimlere yönelmem lazım ancak ben hazır değilim. Ben böyle davranırsam küme düşerim. Geçmişte bazı takımlar böyle yaptı sonra kafası kesik tavuk gibi dolaştılar sonra da gittiler. Biz adım adım gideceğiz. Sürdürülebilir olması lazım başarının, kalıcı olması lazım. Ben Amerika'dan parasız geldim. çalışarak bugünlere geldim. Samsunspor'u da 5 yıldır yönetiyoruz. Samsunspor, Eskişehirspor gibi BAL'a gidecekti ve umutlar kesilmişti. Bugün Süper Lig'de."



"BUGÜN HULK, HAZARD, ISCO KONUŞULUYOR"



"Bugün Hulk konuşuluyor, öbür taraftan Hazard veya Isco konuşuluyor. Konuşulsun güzel şeyler bunlar reklamın kötüsü olmaz. Ben de isterim ama bizim bütçemize gelirlerse olur anca. 2 milyona gelmeyenlere ben fiyat yükseltemem. Şampiyonluğa aday olmayan bir takım olarak bunu yapmamız doğru olmaz. Taraftar tabii ki ister, ben de taraftar olsam heyecanlanırım. Bu transfer benim için kapandı. Biz de haddimizi bilelim"



"TAYLAN MLS'E GİDECEKTİ"



Taylan Antalyalı'yla görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, birşey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz parayı kolay toplayamıyoruz. Zaten Türk parası değer kaybetiyor."



"TÜRK FUTBOLU BU ŞARTLARDA NASIL GİDER BİLMİYORUM"



"Şampiyon olduğumuz gün 21 liraydı Euro, şuanda 28 küsü oldu daha lig başlamad. Arada 3 ay bile olmadı. TFF bize bir para verecek ama o para gelmeden daha yüzde 35'i eridi. Öte yandan TFF'nin harcama limiti var, yüzde 30 sapmayla. 9 milyon euro yapıyor. Mevcut oyuncuların parası, yeni geleceklerin parası derken bunun ötesinin olmasının ihtimali yok. Malesef Türk futbolu bu şartlarda nasıl gider bilemiyorum ama sadece ölümün çaresi yok. TFF Kulüpler Birliği ile birlikte oturucak, futbolu gerçekten masaya yatırarak çalışacak. Herkes açık söyleyeyim kendisini kurtarmaya çalışıyor. Türk futbolu böyle kurtulmaz"







