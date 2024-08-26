Youssoufa Moukoko'nun yeni adresi Nice oluyor

Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Youssoufa Moukoko'nun Nice transfer olacağı belirtildi.

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Youssoufa Moukoko'nun yeni adresi Nice oluyor
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26 Ağustos 2024 20:24
Adı Süper Lig devleriyle de anılan Youssoufa Moukoko'nun yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Youssoufa Moukoko, Nice'e transfer oldu.

Haberde Fransız ekibi, genç forveti 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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