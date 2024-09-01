Young Boys'tan Galatasaray itirafı!

Young Boys CEO'su Christoph Spyche, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçlar için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DHA
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Young Boys'tan Galatasaray itirafı!
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01 Eylül 2024 13:44
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Young Boys'ta kulüp CEO'su Christoph Spyche, bu maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇMEYİ HAK ETTİK"

Spyche, "Hepimiz için son derede duygusal bir andı. Sadece eleme maçlarından değil, aynı zamanda bu başarının elde ediliş şeklinde de gurur duyuyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Spyche, "Rakip kim olursa olsun grup aşamasına (yeni formatta lig) kalmak güzel bir şeydir. Her iki maçta da turu geçmeyi kesinlikle hak ettik." ifadelerini kullandı.

BARCELONA, INTER MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarının mali olarak önemli olduğunu söyleyen Christoph Spyche, "Elbette finansal açından son derece değerli ama bizim için bu mutluluk her şeyden önemli. Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurar ve biz şimdi bu fırsatı yeniden yakaladık." sözlerini sarf etti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçlar için konuşan 46 yaşındaki futbol adamı, "Özellikle Barcelona ve Inter gibi rakiplerle oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, en iyilerle rekabet edebileceğimiz harika bir turnuva." diye konuştu.

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