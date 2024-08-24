Young Boys kalecisi Galatasaray maçında olmayabilir!

Galatasaray maçında sakatlanan Young Boys kalecisi David von Ballmoos'un rövanş maçına yetişemeyebileceği belirtildi.

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Young Boys kalecisi Galatasaray maçında olmayabilir!
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24 Ağustos 2024 17:14
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 17:19
Galatasaray maçında sakatlanan Young Boys kalecisi David von Ballmoos'un son durumu belirsiz.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli kalecinin rövanş maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Mauro Icardi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve yerini Marvin Keller'e bırakan Ballmoos, rövanşta da takımını yalnız bırakabilir.

Galatasaray ile oynanacak rövanş maçında kaleyi 22 yaşındaki genç kaleci Keller'in koruması bekleniyor.

Galatasaray - Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı Günü saat 22.00'de oynanacak.

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