Young Boys: ''Galatasaray favori''

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys'tan Galatasaray eşleşmesiyle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Young Boys: ''Galatasaray favori''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2024 18:17
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. 

İsviçre ekibinde Sportif Direktör Steve von Bergen ve teknik direktör Patrick Rahmen, eşleşme ile ilgili yorumlarda bulundu.

Sportif Direktör Steve von Bergen kura çekimiyle ilgili, ''Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Patrick Rahmen ise İsviçre basınına "Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız'' ifadelerini kullandı. 

Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery