29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
0-09'
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-124'
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-08'

Yılmaz Vural'lı Sarıyer ilk galibiyetini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

calendar 29 Eylül 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yılmaz Vural'lı Sarıyer ilk galibiyetini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarıyer 3-0 kazandı.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 46. dakikada Malaly Dembele ile 53. ve 81. dakikalarda Adrien Regattin attı.

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 2015-2016 ve 2018-2019 dönemlerinde Adana Demirspor'da görev aldı.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e çıkardı. Adana temsilcisi ise -17 puanda kaldı.

İstanbul ekibi gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Pendikspor'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.