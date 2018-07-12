Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Barcelona'nın stoperi Yerry Mina, geleceği hakkında konuştu.
İşte Yerry Mina'nın açıklamalarının tamamı;
"Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum.."
YENİ TRANSFER LENGLET YORUMU
"Birçok niteliğe sahip iyi bir oyuncu. Barcelona'da oynamayı hak ediyor. Ondan öğreneceklerim var. Büyük takımda oynayabilecek bir futbolcu."
ZOR ANLAR YAŞADIM
"Birçok insanın sandığı gibi çok mutlu zamanlar geçirmedim. Barcelona'ya geldim ve rüyam gerçek oldu. Ancak benim için çok zor anlar oldu. Her şey beklediğim gibi gitmedi."
İLK MAÇIMDA GERGİNDİM
"Dünya Kupası'nda ilk maçta gergindim. Tanrı, bana neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdi. Mücadeleme devam ettim ve neler yapabileceğimi gösterdim"
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İşte Yerry Mina'nın açıklamalarının tamamı;
"Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum.."
YENİ TRANSFER LENGLET YORUMU
"Birçok niteliğe sahip iyi bir oyuncu. Barcelona'da oynamayı hak ediyor. Ondan öğreneceklerim var. Büyük takımda oynayabilecek bir futbolcu."
ZOR ANLAR YAŞADIM
"Birçok insanın sandığı gibi çok mutlu zamanlar geçirmedim. Barcelona'ya geldim ve rüyam gerçek oldu. Ancak benim için çok zor anlar oldu. Her şey beklediğim gibi gitmedi."
İLK MAÇIMDA GERGİNDİM
"Dünya Kupası'nda ilk maçta gergindim. Tanrı, bana neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdi. Mücadeleme devam ettim ve neler yapabileceğimi gösterdim"
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