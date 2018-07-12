Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!

veilgilendiğistoperi, geleceği hakkında konuştu."Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum..""Birçok niteliğe sahip iyi bir oyuncu. Barcelona'da oynamayı hak ediyor. Ondan öğreneceklerim var. Büyük takımda oynayabilecek bir futbolcu.""Birçok insanın sandığı gibi çok mutlu zamanlar geçirmedim. Barcelona'ya geldim ve rüyam gerçek oldu. Ancak benim için çok zor anlar oldu. Her şey beklediğim gibi gitmedi.""Dünya Kupası'nda ilk maçta gergindim. Tanrı, bana neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdi. Mücadeleme devam ettim ve neler yapabileceğimi gösterdim"