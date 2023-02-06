Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında kaldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı haberde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Gaziantep yerel basınından Pusula'nın aktardığı haberde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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