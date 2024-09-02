Yeni Malatyaspor: "Burada futbol kaybolacak"

Erzurumspor FK'ye 3-0 kaybeden Yeni Malatyspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Yeni Malatyaspor: 'Burada futbol kaybolacak'
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02 Eylül 2024 02:01
Erzurumspor FK'ye 3-0 kaybeden Yeni Malatyspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Yeni Malatyspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, takımın genç olmasından dolayı bazı hataların olduğunu söyledi.

Uçkun, milli aradan sonra şehrin dinamiklerinin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş bir sloganımız var. 'Sahipsiz şehir' diyoruz. 'Sahipsiz Malatya' diyoruz. Malatya sahipsiz olunca sadece taraftarın sesi çıkıyor. Malatya'nın dinamiklerinin ayağa kalkması lazım. Bu sadece benim ve sporcu arkadaşlarımın davası değil. Deprem görmüş bir şehiriz. Biz her şeyimizi kaybetmişsiz. Malatyaspor'u da kaybedeceğiz. Malatya'da futbol kaybolacak. İnsanlar artık bunu umursamıyorlar. Birilerini buna dur demesi gerekiyor." diye konuştu.

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