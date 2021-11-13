Yeni Malatyaspor'a Lukoki'den tazminat şoku

Nisan ayında Yeni Malatyaspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Jody Lukoki'nin FIFA'ya başvurması sonucu 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'a Lukoki'den tazminat şoku
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13 Kasım 2021 03:21
Yeni Malatyaspor'un 2021 Nisan'ında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladığı Jody Lukoki'nin 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı belirtildi.

Foot.cd'den Michel Tobo'nun haberine göre Jody Lukoki'nin Yeni Malatyaspor'la anlaşarak ayrılmadığını belirterek FIFA'nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu ve davayı kazandığı aktarıldı. Lukoki'nin Yeni Malatyaspor'la sezonluk 800 bin euroya anlaştığı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının ardından ise 1 milyon euro tazminat almaya hak kazandığı ifade edildi.

Süper Lig'de geçen sezon sadece 329 dakika forma giyen Lukoki, sakatlıklardan kurtulamamış ve yeni sezon başlamadan Yeni Malatyaspor tarafından sözleşmesi fesh edilmişti.

Yeni Malatyaspor ayrılığının ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Twente ile anlaşan Lukoki, yeni takımıyla henüz maça çıkamadı.


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