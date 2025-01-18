Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi!

Spor yazarları, Galatasaray'ın Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı köşelerinde yorumladı.
İŞTE O YORUMLAR
Uğur Meleke: "Karşınızda Dünya devleri var ve pekala böyle maçlarda orta sahayı sağlam tutmak isteyebilirsiniz. Ancak dün ligin belki de en problemli takımı Hatayspor'a karşı Okan Buruk'un merkezde Berkan-Torreira tercihini yadırgadım. Tuhaf bir seçimdi, zira karşınızda Bayern Münih yok! Zaten dün Mersin'de ilk 45 dakikada normal çizgisinin çok altında bir Galatasaray vardı sahada. Galatasaray dün neredeyse hiçbir şey oynamadan ilk devreyi çöpe attıktan sonra, ikinci 45'te bunun acısını çıkarırcasına tempolu, yoğun, sürekli arayan ve ısıran bir görüntü verdi Mersin'de. Arkadaşları biraz dikkatli olsalar Osimhen'in hanesinde 3 asist yazabilirdi dün mesela. Barış, kariyerinin en kötü günlerinden birini geçirdi, birçok net fırsatı kötü şut ve pas tercihleriyle-ıskalarla harcadı." [Hürriyet]
"BAZEN EZBERE OYNUYOR"
Ahmet Çakar: "Galatasaray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli. Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı. Çok açık penaltı olmalıydı ama ne VAR'dan ne orta hakemden tık yok. Yine ikinci yarı G.Saray'ın golü ofsayttan iptal. Sağdan bakıyoruz soldan bakıyoruz olmayabilir. Nasıl ofsayt anlamadım!" [Sabah]
"TRANSFER ŞART"
Levent Tüzemen: "Okan Buruk ve Galatasaray taraftarları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu Galatasaray'ın ritmini, oyunu düzenini, taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR da ilk yarıda G.Saray'ın net penaltısını vermedi" [Sabah]
"BU MAÇI KAZANIRIZ HAVASI"
Kemal Belgin: "Çok inandığım bir sözcüktür bu eski yıllardan. İşte dün akşamki maçın faturası budur. Lig lideri Galatasaray küme düşmemek için çırpınan Hatayspor karşısında yenik duruma düştükten sonra paçayı bir penaltıyla kurtardı. Bu maç başta Fenerbahçe tarafına sorarsan Türkiye'de hiçbir futbolsever Galatasaray'ın takılabileceğini söylemezdi. Ama ben bizim Kadıköy çarşısında maç günü sürpriz bir sonuç çıkabilir diyerek görüş paylaşmıştım çünkü bu maçtan önce izlediğim Hatayspor çok koşan, çok çalışan saha kapatmada fedakârca savunan bir takım görüntüsü vermişti. Hele hele dün akşam kalecisi bu görüşümün altına imza da attı. Tabii anlaşılan o ki başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray takımının neredeyse tamamı, "Ya bu maçı nasıl olsa kazanırız" havasına girmiş." [Türkiye]
"BU OLAMAZ, KOMEDİ GİBİ"
Osman Şenher: "Galatasaray'ın oynadığı futbol, dün gece beni şaşırttı. Hele öyle bir 45 dakika yaşadık ki, sanki sahada Galatasaray yoktu. Rakip Hatayspor zayıf bir takım, üzerine de fazla gelemiyor. Bu şartlarda bile ilk golü sarı-kırmızılılar yiyor. Komedi gibi... Hadi bunu da geçtim, girilen öyle gol pozisyonları var ki pes dedirtecek kadar. Barış Alper'in 3 net pozisyonu var. Ama kardeşim geçen hafta maçın yıldızıydın ama dün gece de hiç kusura bakma takımına 3 puanı aldırmayan futbolcu oldun. Bundan sonraki maçlarda dün gece olduğu gibi futbolcuların rakibini küçümsememesi lazım. Küçümsersen işte böyle bedeli ağır oluyor." [Milliyet]
"ICARDI İLE TARİHİ FARK OLURDU"
Zeki Uzundurukan: "İlk yarıda son derece kötü oynayan, temposuz bir Galatasaray vardı sahada. Sarı-kırmızılılar, atağa çıkarken kaptırdıkları toplarda geçiş hücumları yediler. Okan Buruk'un Sara'nın yokluğunda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu oynatması tutmadı. Galatasaray gol ararken, duran toptan (kornerden) kalesinde golü gördü. Galatasaray, tam 6 net gol pozisyonuna girdi. Hataysporlu Bekaj kalesinde devleşti. Osimhen büyük golcü ama çok ofsaytta kalıyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Dün tonla gol pozisyonuna girdi Galatasaray... Ama sahada ne Gabriel Sara'sı ne de İcardi'si vardı. İcardi olsaydı belki de tarihi farkla kazanılacak bir maçtı." [Fotomaç]
"PENALTI BADEM OLDU"
Mustafa Çulcu: "Maçta ilk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarı kartla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk ve ikinci devrede attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. Hatay ceza alanı içinde 32'de Kilama yerden kalkma eğilimi içinde, top önünde ve görüyor, sağ kol-el önündeki topa gidiyor, oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal. 52'de hakem pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti yok. Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor, ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor, veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi. Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi, hakem göstermedi. Aynı futbolcu değişim esnasında itirazdan sarı yedi. Sebep, 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt. Ancak teknoloji çözebilirdi, öyle oldu." [Sabah]
İŞTE O YORUMLAR
Uğur Meleke: "Karşınızda Dünya devleri var ve pekala böyle maçlarda orta sahayı sağlam tutmak isteyebilirsiniz. Ancak dün ligin belki de en problemli takımı Hatayspor'a karşı Okan Buruk'un merkezde Berkan-Torreira tercihini yadırgadım. Tuhaf bir seçimdi, zira karşınızda Bayern Münih yok! Zaten dün Mersin'de ilk 45 dakikada normal çizgisinin çok altında bir Galatasaray vardı sahada. Galatasaray dün neredeyse hiçbir şey oynamadan ilk devreyi çöpe attıktan sonra, ikinci 45'te bunun acısını çıkarırcasına tempolu, yoğun, sürekli arayan ve ısıran bir görüntü verdi Mersin'de. Arkadaşları biraz dikkatli olsalar Osimhen'in hanesinde 3 asist yazabilirdi dün mesela. Barış, kariyerinin en kötü günlerinden birini geçirdi, birçok net fırsatı kötü şut ve pas tercihleriyle-ıskalarla harcadı." [Hürriyet]
"BAZEN EZBERE OYNUYOR"
Ahmet Çakar: "Galatasaray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli. Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı. Çok açık penaltı olmalıydı ama ne VAR'dan ne orta hakemden tık yok. Yine ikinci yarı G.Saray'ın golü ofsayttan iptal. Sağdan bakıyoruz soldan bakıyoruz olmayabilir. Nasıl ofsayt anlamadım!" [Sabah]
"TRANSFER ŞART"
Levent Tüzemen: "Okan Buruk ve Galatasaray taraftarları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu Galatasaray'ın ritmini, oyunu düzenini, taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR da ilk yarıda G.Saray'ın net penaltısını vermedi" [Sabah]
"BU MAÇI KAZANIRIZ HAVASI"
Kemal Belgin: "Çok inandığım bir sözcüktür bu eski yıllardan. İşte dün akşamki maçın faturası budur. Lig lideri Galatasaray küme düşmemek için çırpınan Hatayspor karşısında yenik duruma düştükten sonra paçayı bir penaltıyla kurtardı. Bu maç başta Fenerbahçe tarafına sorarsan Türkiye'de hiçbir futbolsever Galatasaray'ın takılabileceğini söylemezdi. Ama ben bizim Kadıköy çarşısında maç günü sürpriz bir sonuç çıkabilir diyerek görüş paylaşmıştım çünkü bu maçtan önce izlediğim Hatayspor çok koşan, çok çalışan saha kapatmada fedakârca savunan bir takım görüntüsü vermişti. Hele hele dün akşam kalecisi bu görüşümün altına imza da attı. Tabii anlaşılan o ki başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray takımının neredeyse tamamı, "Ya bu maçı nasıl olsa kazanırız" havasına girmiş." [Türkiye]
"BU OLAMAZ, KOMEDİ GİBİ"
Osman Şenher: "Galatasaray'ın oynadığı futbol, dün gece beni şaşırttı. Hele öyle bir 45 dakika yaşadık ki, sanki sahada Galatasaray yoktu. Rakip Hatayspor zayıf bir takım, üzerine de fazla gelemiyor. Bu şartlarda bile ilk golü sarı-kırmızılılar yiyor. Komedi gibi... Hadi bunu da geçtim, girilen öyle gol pozisyonları var ki pes dedirtecek kadar. Barış Alper'in 3 net pozisyonu var. Ama kardeşim geçen hafta maçın yıldızıydın ama dün gece de hiç kusura bakma takımına 3 puanı aldırmayan futbolcu oldun. Bundan sonraki maçlarda dün gece olduğu gibi futbolcuların rakibini küçümsememesi lazım. Küçümsersen işte böyle bedeli ağır oluyor." [Milliyet]
"ICARDI İLE TARİHİ FARK OLURDU"
Zeki Uzundurukan: "İlk yarıda son derece kötü oynayan, temposuz bir Galatasaray vardı sahada. Sarı-kırmızılılar, atağa çıkarken kaptırdıkları toplarda geçiş hücumları yediler. Okan Buruk'un Sara'nın yokluğunda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu oynatması tutmadı. Galatasaray gol ararken, duran toptan (kornerden) kalesinde golü gördü. Galatasaray, tam 6 net gol pozisyonuna girdi. Hataysporlu Bekaj kalesinde devleşti. Osimhen büyük golcü ama çok ofsaytta kalıyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Dün tonla gol pozisyonuna girdi Galatasaray... Ama sahada ne Gabriel Sara'sı ne de İcardi'si vardı. İcardi olsaydı belki de tarihi farkla kazanılacak bir maçtı." [Fotomaç]
"PENALTI BADEM OLDU"
Mustafa Çulcu: "Maçta ilk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarı kartla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk ve ikinci devrede attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. Hatay ceza alanı içinde 32'de Kilama yerden kalkma eğilimi içinde, top önünde ve görüyor, sağ kol-el önündeki topa gidiyor, oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal. 52'de hakem pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti yok. Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor, ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor, veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi. Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi, hakem göstermedi. Aynı futbolcu değişim esnasında itirazdan sarı yedi. Sebep, 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt. Ancak teknoloji çözebilirdi, öyle oldu." [Sabah]