Yannick Bolasie, İngiltere'ye geri döndü

Championship ekiplerinden Swansea City, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yannick Bolasie ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Yannick Bolasie, İngiltere'ye geri döndü
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27 Kasım 2023 19:17
İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City, sürpriz bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki oyuncu Yannick Bolasie ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

Yannick Bolasie, geçtiğimiz sezonu Türkiye 1. Ligi'nde bulunan Çaykur Rizespor'da tamamlamıştı. Bolasie, geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla çıktığı 28 maçta 18 gol 3 asist kaydetmişti.

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