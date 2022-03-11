Xavi öfke nöbeti geçirdi, takımını azarladı!

SOYUNMA ODASINDAN 3 DEĞİŞİKLİKLE DÖNDÜ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 0-0 biten Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının devre arasında oyuncularını azarladı.El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; Xavi, oyuncularının Galatasaray karşısında ilk yarıda gösterdiği performans sonrası çok öfkelendi. Soyunma odasına giden Xavi, "Kim oynamak istemiyorsa hemen bana söylesin. İkinci yarıya çıkmasın." dedi.Katalan teknik adam, takımına konsantre olmadıklarını ve hırslı görünmediklerini dile getirerek bağırdı.Xavi, ikinci yarıya da çıkarken 3 oyuncu birden değiştirdi.Nico Gonzalez, Ferran Torres ve Ronald Araujo çıkarken Sergio Busquets, Ousman Dembele ve Gerard Pique oyuna dahil oldu.