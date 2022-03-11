Xavi öfke nöbeti geçirdi, takımını azarladı!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray ile oynadıkları maçın devre arasında oyuncuların sert bir dille azarladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi öfke nöbeti geçirdi, takımını azarladı!
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11 Mart 2022 13:33
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 0-0 biten Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının devre arasında oyuncularını azarladı.

El Chiringuito TV'de yer alan habere göre; Xavi, oyuncularının Galatasaray karşısında ilk yarıda gösterdiği performans sonrası çok öfkelendi. Soyunma odasına giden Xavi, "Kim oynamak istemiyorsa hemen bana söylesin. İkinci yarıya çıkmasın." dedi.

Katalan teknik adam, takımına konsantre olmadıklarını ve hırslı görünmediklerini dile getirerek bağırdı.

SOYUNMA ODASINDAN 3 DEĞİŞİKLİKLE DÖNDÜ

Xavi, ikinci yarıya da çıkarken 3 oyuncu birden değiştirdi.

Nico Gonzalez, Ferran Torres ve Ronald Araujo çıkarken Sergio Busquets, Ousman Dembele ve Gerard Pique oyuna dahil oldu.





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