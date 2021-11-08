Xavi: 'Barcelona'yı ayağa kaldıracağım'

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'nın başına geçen Xavi Hernandez, göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Geri dönüşüyle ilgili konuşan Xavi "Kendimi evimde gibi hissediyorum, burada çok güzel anılarım var. Ekibimdeki herkes heyecanlı. Taraftarlara sıkı çalışacağımıza söz veriyorum. Başkan Joan Laporta'dan bir telefon aldım ve bana burada ihtiyaçları olduğunu söyledi. Başkana teşekkür etmek istiyorum. Ailemden, arkadaşlarımdan, eski meslektaşlarımdan çok mesaj aldım. Çok heyecanlıyım!" dedi.



41 yaşındaki genç teknik adam "Taraftarlara söz veriyorum, onları bu takımla gururlandıracağım. Disiplin kelimesini kullanmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor ama bir düzen kurmak istiyorum ve hepimiz bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Barcelona için hazır olduğunu söyleyen Xavi "Uygun bir zamanda geliyorum ama kendimi hazır hissediyorum. İnsanların coşkusunu görüyorum. Bu proje orta ve uzun vadeli. Harika şeyler yapacak bir takım var. Birçok şeyi geri getirmemiz gerekiyor. Özellikle de top kaybettikten sonraki baskı bizim için çok önemli olacak" diye konuştu.





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