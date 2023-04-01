Almanya Ligi'nde Schalke ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen deplasmanda 3-0'lık skorla kazandı ve galibiyet serisini ligde 4 maça çıkardı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jeremie Frimpong, 61. dakikada Florian Wirtz ve 90. dakikada Sardar Azmoun kaydetti.
Kümede kalma savaşı veren Schalke'de Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Michael Frey 62 dakika forma giydi. Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Leverkusen bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Schalke 21 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Schalke, Hoffenheim'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jeremie Frimpong, 61. dakikada Florian Wirtz ve 90. dakikada Sardar Azmoun kaydetti.
Kümede kalma savaşı veren Schalke'de Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Michael Frey 62 dakika forma giydi. Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Leverkusen bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Schalke 21 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Schalke, Hoffenheim'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.
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