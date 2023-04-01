Xabi Alonso'lu Leverkusen seriyi 4 maça çıkardı!

Almanya Ligi'nde Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, Schalke deplasmanında kazandı ve serisini 4 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Xabi Alonso'lu Leverkusen seriyi 4 maça çıkardı!
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01 Nisan 2023 19:12
Almanya Ligi'nde Schalke ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen deplasmanda 3-0'lık skorla kazandı ve galibiyet serisini ligde 4 maça çıkardı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jeremie Frimpong, 61. dakikada Florian Wirtz ve 90. dakikada Sardar Azmoun kaydetti.

Kümede kalma savaşı veren Schalke'de Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Michael Frey 62 dakika forma giydi. Kenan Karaman maç kadrosunda yer almadı.

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Leverkusen bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Schalke 21 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Schalke, Hoffenheim'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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