Xabi Alonso'dan geleceği için karar

Adı Bayern Münih ve Liverpool ile anılan Xabi Alonso'nun geleceği belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso'dan geleceği için karar
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05 Mart 2024 20:14
Bu sezon gösterdiği performansla adı Liverpool ve Bayern Münih ile anılan Xabi Alonso'nun geleceği yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

Bild'de yer alan habere göre Xabi Alonso'nun geleceği hakkında herhangi bir karar vermediği söylendi.

Haberin detaylarında Bayern ile Alonso arasında henüz bir görüşme yapılmadığı ve Alonso, Bayern'e Liverpool yerine Münih'e gitmeyi tercih ettiğini söylemedi.

71 MAÇA ÇIKTI

Bayer Leverkusen ile 71 resmi maça çıkan Xabi Alonso bu karşılaşmalarda 47 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 2.18 puan ortalaması tutturdu.

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