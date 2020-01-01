Wright: "LeBron, Kareem'in tahtını ve altı yüzük kazanmayı istiyor!"

Spor analisti Nick Wright, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Kareem Abdul-Jabbar'ın sayı krallığı rekorunu ve altı şampiyonluk yüzüğü istediğini söyledi.



LeBron şu anda NBA tarihi sayı krallığında, 34.241 kariyer sayısı ile üçüncü sırada yer alıyor. Kendisinin önünde ise Karl Malone (36.928 sayı) ve Kareem Abdul-Jabbar (38.387 sayı) bulunuyor.



Wright, LeBron'un Abdul-Jabbar'ın bu sıralamadaki yerini devralmak istediğini belirtti. Bunu yapmak için üç sezona ihtiyacı olduğunu düşündüğü LeBron'un, 40 yaşına kadar oynayabileceğini de ekledi.



Wright ayrıca James'in ulaşmak istediği bir başka hedefin de altı NBA şampiyonluğu kazanmak olduğunu açıkladı. Lakers bu yıl şampiyon olursa, LeBron bu hedeften iki şampiyonluk uzakta olacak.



Wright, First Things First'te düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"LeBron'un Kareem'in sayı rekorunu istediğini biliyoruz, bunu elde etmek için üç yıla ihtiyacı var. Asistlerde ilk üçe gireceğini biliyoruz, bunu elde etmek için de birkaç yıla ihtiyacı var. Ve altı yüzük istediğini de tahmin ediyorum. Bunun için en az iki yıl gerekli, ama gerçekçi olursak, dört yıla ihtiyacı var. Bence bu süreç başlamış durumda. LeBron 40 yaşına kadar oynayabilir mi? Bence bu sürecin içindeyiz."



