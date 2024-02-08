Minnesota Timberwolves'un, Detroit Pistons'tan Monte Morris'i alarak karşılığında Troy Brown Jr., Shake Milton ve 2030'un ikinci tur draft hakkını gönderdiği bildirildi.
The Athletic'ten Shams Charania, Minnesota'nın Mike Conley'nin arkasındaki point guard rotasyonunu geliştirmek için çeşitli seçeneklere baktığını ve Morris'te karar kıldığını belirtti.
Morris, 2017 yılında Timberwolves'un yöneticisi Tim Connelly tarafından draft edilmişti.
The Athletic'ten Shams Charania, Minnesota'nın Mike Conley'nin arkasındaki point guard rotasyonunu geliştirmek için çeşitli seçeneklere baktığını ve Morris'te karar kıldığını belirtti.
Morris, 2017 yılında Timberwolves'un yöneticisi Tim Connelly tarafından draft edilmişti.