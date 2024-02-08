Wolves, Pistons'tan Monte Morris'i kadrosuna kattı

Minnesota Timberwolves'un, Detroit Pistons'tan Monte Morris'i alarak karşılığında Troy Brown Jr., Shake Milton ve 2030'un ikinci tur draft hakkını gönderdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wolves, Pistons'tan Monte Morris'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2024 12:32
Son güncelleme 08 Şubat 2024 12:48
Minnesota Timberwolves'un, Detroit Pistons'tan Monte Morris'i alarak karşılığında Troy Brown Jr., Shake Milton ve 2030'un ikinci tur draft hakkını gönderdiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Minnesota'nın Mike Conley'nin arkasındaki point guard rotasyonunu geliştirmek için çeşitli seçeneklere baktığını ve Morris'te karar kıldığını belirtti.

Morris, 2017 yılında Timberwolves'un yöneticisi Tim Connelly tarafından draft edilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery