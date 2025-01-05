Wolverhampton'da Cunha'ya yeni sözleşme

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, adı özellikle Arsenal ile anılan Matheus Cunha için harekete geçti.



Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, Cunha'nın sözleşmesinin uzatılması için oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.



Cunha'nın maaşına iyileştirme yapılacağı ve Brezilyalı yıldızın kısa süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalamasının beklendiği kaydedildi.



Wolverhampton'da bu sezon 20 maçta süre bulan 25 yaşındaki Matheus Cunha, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Cunha'nın kulübü Wolverhampton ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



