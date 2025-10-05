🟥 20' Vitor Pereira, şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton, sahasında Brighton'ı konuk etti. Molineux'ta oynanan maç 1-1 sona erdi.Wolverhampton, 21. dakikada Bart Verbruggen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Brighton'a eşitliği getiren golü 86. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti.Wolves'te teknik direktör Vitor Pereira, şiddetli itirazlarının ardından 20. dakikada kırmızı kart gördü.Brighton'da maça ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.Premier Lig'de bu sezon galibiyeti olmayan Wolverhampton, bu sonucun ardından puanını 2 yaptı. Brighton, 9 puana yükseldi.Wolverhampton, milli aradan sonra Sunderland deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Newcastle United'ı konuk edecek.