Bundesliga 31. hafta maçında Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçı Wolfsburg 2-1 kazandı.



Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Maximilian Arnold, 90. dakikada Maxence Lacroix kaydetti. Freiburg'un tek golü 42. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle geldi.



Freiburg'ta Kiliann Sildillia, 64. dakikada kırmızı kart gördü.



Ev sahibi ekipte Roland Sallai, 87. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Wolfsburg, puanını 34 yaptı. Freiburg ise 40 puanda kaldı.





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