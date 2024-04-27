Wolfsburg geriden gelip kazanmayı başardı

Bundesliga 31. hafta maçında Wolfsburg, deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wolfsburg geriden gelip kazanmayı başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2024 18:28
Bundesliga 31. hafta maçında Freiburg ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan maçı Wolfsburg 2-1 kazandı. 

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Maximilian Arnold, 90. dakikada Maxence Lacroix kaydetti. Freiburg'un tek golü 42. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle geldi. 

Freiburg'ta Kiliann Sildillia, 64. dakikada kırmızı kart gördü. 

Ev sahibi ekipte Roland Sallai, 87. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg, puanını 34 yaptı. Freiburg ise 40 puanda kaldı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery