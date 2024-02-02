Juventus'un deneyimli file bekçisi Wojciech Szczesny, ligde Inter ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıları sorulan Polonyalı eldiven, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.
Inter ile Juventus, Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 4 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıları sorulan Polonyalı eldiven, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.
Inter ile Juventus, Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 4 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.