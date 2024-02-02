Wojciech Szczesny'den Hakan itirafı!

Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wojciech Szczesny'den Hakan itirafı!
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02 Şubat 2024 18:35
Juventus'un deneyimli file bekçisi Wojciech Szczesny, ligde Inter ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıları sorulan Polonyalı eldiven, "Hakan Çalhanoğlu'nun penaltılarını inceledim ama umarım Inter pazar günkü maçta penaltı kazanmaz" şeklinde konuştu.

Inter ile Juventus, Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 4 Şubat Pazar günü TSİ 22.45'te karşı karşıya gelecek.

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