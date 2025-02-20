Charlotte Hornets pivotu Mark Williams, Los Angeles Lakers ile yaptığı takasın sağlık kontrolünden geçemediği gerekçesiyle iptal edilmesine şaşırdığını belirtti.



Williams, Lakers tarafından sağlık testlerinde birden fazla sorun tespit edilmesi nedeniyle takasın iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyin mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. O gece takas olduğumda sahada uzun süre oynadım, dolayısıyla bu durum aklımın ucundan bile geçmedi." dedi.



NBA'de üç sezondur mücadele eden Williams, sakatlıklar nedeniyle toplamda sadece 85 maçta forma giyebildi. Ancak Lakers'ın sağlık testlerindeki asıl endişesinin önceki sırt sakatlığı olmadığı belirtiliyor.



23 yaşındaki pivot, yaşananların kendisini mental olarak etkilediğini de vurguladı:



"Önce 'Takas oldum, L.A.'ye gidiyorum' diye düşünüyorsunuz, sonra bir anda her şey değişiyor. Kafanızda sürekli yeni bir senaryo oluşuyor. Ama hayat size ne getirirse getirsin, en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız."



Williams, bu sezon Hornets formasıyla 24 maçta 15.3 sayı, 9.6 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.



