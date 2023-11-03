Wilfried Zaha: "Kendime geliyorum"

Kasımpaşa'ya attığı 2 golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Wilfried Zaha maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha: 'Kendime geliyorum'
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03 Kasım 2023 22:30
Kasımpaşa'ya attığı 2 golle Galatasaray'a galibiyeti getiren Wilfried Zaha maçın ardından açıklama yaptı.

Wilfired Zaha yaptığı açıklamada, "Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum." dedi.

Wilfried Zaha ayrıca, "Mutluyum, önemli olan Galatasaray için golleri atmak. Tek düşündüğüm şey bu." ifadelerini kullandı.

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