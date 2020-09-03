Wijnaldum'dan Barcelona iddialarına cevap

Hollandalı milli oyuncu Georginio Wijnaldum, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Polonya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.



Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesi sonrası Wijnaldum'un Barcelona'ya transfer olabileceği iddiaları güçlendi.



"AÇIKLAMA YAPAMAM"



Hollandalı oyuncu Barcelona iddiaları için; "Bunlar sadece dedikodu, şu anda bu durum hakkında bir açıklama yapamam." dedi.



Ronald Koeman'ın milli takımdan ayrılıp Barcelona'ya gitmesi hakkında konuşan tecrübeli oyuncu; "Takım olarak o ayrıldığı için üzgünüz ama Koeman için de mutluyuz. Yolumuza devam etmek zorundayız. Evet, onu özleyeceğiz." dedi.



Wijnaldum, Liverpool ile geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta 6 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu, takımda kritik rollerden birisini üstleniyor.



