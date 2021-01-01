Westbrook'un Bazley'ye tepkisi: "Sporda bazı şeyler yapılmaz!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, ekibin Oklahoma City Thunder'a 115-123 mağlup olduğu maçın son saniyelerinde, Darius Bazley'nin topu çalıp smaç yapmasına tepki göstermesi sonrası oyundan atılması hakkında konuştu.



Maç sonrası bu pozisyon hakkında konuşan Westbrook, Bazley'yi basketbolun "yazılı olmayan kurallarından birini ihlal ettiği için" eleştirdi:



"Böyle bir şey olduğunda, görmezden gelemem. Sporda yapmamanız gereken bazı şeyler vardır. Maçın çoktan bittiği bir noktada öyle bir şey yapması hoşuma gitmedi, bu kadar basit."



Westbrook'un 20 sayı, 14 rebound, 13 asist ve 10 top kaybıyla tamamladığı yenilgi sonrası, Lakers'ın derecesi 2-3'e düşmüş oldu.



Los Angeles, ikinci çeyrekte Oklahoma City karşısında 26 sayı öndeydi, ancak Thunder, maçın kalanında Lakers'a 93-59 fark atarak tarihi bir zafer kazanmış oldu. ESPN Stats & Info'ya göre Lakers, dün geceki yenilgiden önce, son 25 yılda bir maçta 25 veya daha fazla sayı farkla öndeyken 230-0'lık bir rekora sahipti.



