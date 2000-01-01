West: "Curry ve Ellis, iyi bir ikili değildi"

Golden State Warriors'ın eski yönetim kurulu üyesi Jerry West, Stephen Curry ve Monta Ellis'in "iyi bir ikili olmadığını" söyledi.



Curry'yi hanedanının merkez parçası olarak kurmadan önce, Warriors bir zamanlar başka bir skorer guard olan Ellis'e sahipti. İkili, Curry'nin NBA'ye alışmaya çalıştığı dönemde, 2009'dan 2012'ye takım arkadaşlarıydı.



O dönem Warriors'ta çalışan şu anki LA Clippers yönetim kurulu yöneticisi West, ekibin Ellis'i takas etme kararına yol açan olaylar hakkında konuştu:



"Bence orada bir takas yapıldığında, Curry'ye bir şeyler yapması için daha fazla alan ve topu elinde tutma şansı vermişti. Gerçekten iyi bir şey yapabilecek birisine sahipseniz ve top ellerinde değilse veya sizi tamamlayan oyuncularınız yoksa, onun ulaştığı mükemmelliğe ulaşmak daha zordur."



Warriors Ellis, Kwame Brown ve Ekpe Udoh'u 2012'de Andrew Bogut ve Stephen Jackson karşılığında Milwaukee Bucks'a takas etmişti. Sadece üç yıl sonra, Curry ve Golden State şampiyonluğu kazanmıştı.



"DAHA ÇOK GELİŞECEK OLAN KİŞİ, STEPH'Tİ"



Bu arada West, kesinlikle bu kararın arkasında durduğunu ve bunun tüm taraflar için en iyi yol olduğunu belirtti:



"Orada geçirdiğim dönemde çok popüler bir oyuncu olan Monta Ellis takaslanmıştı ve bana göre, Curry'nin bugün olduğu kişi olma olanağını sağlayan da buydu. Bence onun kendine daha da güvenmesini sağlamıştı. Bence iyi bir ikili değildiler ve ikisi de müthiş oyunculardı, gerçekten müthiş oyunculardı. Ama bence daha çok gelişecek olan kişi Steph'ti ve Monta gittiğinde, bugünkü Steph Curry'i görüyorsunuz."



