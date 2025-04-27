Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Werder Bremen ile St. Pauli 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız
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27 Nisan 2025 20:26
Son güncelleme 27 Nisan 2025 20:27
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Werder Bremen ile St. Pauli karşı karşıya geldi.

Weserstadion'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

St. Pauli'de Connor Metcalfe, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen, 46 puana çıkarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

St. Pauli ise 31 puanda kaldı ve 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.

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