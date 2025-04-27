Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Werder Bremen ile St. Pauli karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Weserstadion'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
St. Pauli'de Connor Metcalfe, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Werder Bremen, 46 puana çıkarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
St. Pauli ise 31 puanda kaldı ve 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Weserstadion'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
St. Pauli'de Connor Metcalfe, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Werder Bremen, 46 puana çıkarak 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
St. Pauli ise 31 puanda kaldı ve 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.