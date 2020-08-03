Arsenal efsanesi teknik adam Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi'nde favorinin Manchester City ile PSG olduğunu söyledi.



Deneyimli Fransız menajer Arsene Wenger katıldığı programda Şampiyonlar Ligi'nde potansiyelleri göz önüne alındığında PSG ile Manchester City'nin şampiyonluk için en önde olan takımlar olduğunu iddia etti. Wenger açıklamasında, "Benim favorim onlar. Potansiyelleri göz önüne alındığında PSG ve Manchester City diğer takımlardan biraz daha önde. Ancak kabul etmeliyiz ki Avrupa futbolunda en yüksek seviyede genel bir düşüş var. Bu bakımdan en iyisi onlar" ifadelerini kullandı.



Wenger PSG'nin eski gücünde olmadığını iddia ettiği sözlerinde, "3-4 yıl öncesine göre biraz daha zayıf bir takım gibi duruyorlar. 3-4 yıl önce daha kusursuz bir takım görüntüsündelerdi. Takım içindeki rekabetleri de daha güçlüydü. Şimdi Neymar ve Mbappe gibi iki yıldıza sahip oldukları için şanslılar" diye konuştu.



Fransız teknik direktör Arsene Wenger, 22 yıllık Arsenal kariyerinin ardından herhangi bir takımda görev yapmadı. Wenger şu sıralarda FIFA'nın Gelişim Direktörlüğü'nde görev yapıyor.



Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Manchester City Real Madrid ile karşı karşıya gelirken bu turu geçmesi halinde Lyon - Juvnetus eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. PSG ise çeyrek finalde Atalanta ile kozlarını paylaşacak.



