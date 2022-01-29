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Wall, Lakers'a takasını savunan bir tweet'i 'favladı'!

Houston Rockets point guardı John Wall'un, Russell Westbrook karşılığında Los Angeles Lakers'a takasını savunan bir tweet'i beğendiği görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets point guardı John Wall'un, Russell Westbrook karşılığında Los Angeles Lakers'a takasını savunan bir tweet'i beğendiği görüldü.

Wall, Westbrook karşılığında kendisini Lakers'a gönderecek bir takası memnuniyetle karşılayacak gibi görünüyor.

Birden fazla kaynağa göre, Lakers'ın bu takasa karar vermesi durumunda, Rockets'ın Russ'ın yanında bir de 2027 yılının ilk tur draft hakkını talep edeceği bildirilmişti.

Rockets guardının böyle bir takastan yana olduğuna dair ipucu, Twitter üzerinden Fox Sports analisti Skip Bayless'ın UNDISPUTED programında, takasın Lakers'a neden fayda sağlayacağını açıkladığı bir videonun yer aldığı tweet'i beğenmesiyle ortaya çıktı:



Wall, Rockets'ın teklif ettiği rolü kabul etmemesinin ardından bu sezon tek bir maç bile oynamamıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonu öncesinde Houston'a, Washington Wizards'tan Westbrook karşılığında takas yoluyla gitmişti.


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