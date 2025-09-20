Wagner Pina: 'Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı!'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Wagner Pina, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Kazanmayı hak ettiklerini belirten Pina, "Aslında bugün kazandığımız 1 puandan değil, kaybettiğimiz 2 puandan bahsetmemiz lazım çünkü rakibimiz golü duran toptan buldu. Maçın üstünlüğü bizdeydi. Belki de kendi adımıza adaletsiz bir sonuç oldu çünkü kazanmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı ama maalesef sahadan 1 puanla ayrıldık." dedi.
