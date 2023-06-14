Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, NBA'den emekli olma sebebinin fiziksel götürülerden ziyade, zihinsel yorgunluk olduğunu söyledi.



Eski NFL oyuncusu Shannon Sharpe, podcast'inde konuk ettiği Wade'e Los Angeles Lakers'ta forma giyen yakın arkadaşı LeBron James'in emekli olma ihtimalini sorduğunda, Heat efsanesi James'in zihniyetinden bahsederken kendi düşünce sürecine dair bazı bilgiler sundu:



"Bu en zor kısımlardan biri. Fiziksel olarak oynayabilecek durumda olabilirsiniz, fakat zihinsel olarak bazen kafada daha hızlı bitirebiliyorsunuz. Benim durumum öyleydi. Fiziksel anlamda bakarsak, 2-3 yıl da belli bir seviyede oynayabilir ve benchten 12-15 sayılık katkı verebilirdim. Mental olarak, tüm bu sakatlıklar falan beni alt üst etmişti. Yine de basketbolu çok seviyordum."



2019'da emekli olan Wade, özellikle 2016'da Miami'den ayrıldıktan sonraki son yıllarında düşüş yaşamıştı. Ayrıldığı süreçte memleketi Chicago'nun Bulls ekibinde ve kısa bir süre Cleveland Cavaliers'ta LeBron'la forma giyme şansı yakalamış olan Wade, kariyerini efsane olduğu takım olan Heat'e tekrar dönerek tamamlamıştı.





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