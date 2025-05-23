Volkan Demirel'den galibiyet sonrası paylaşım!

THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde bulanan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"RAHAT OL DEDİM SANA"
Instagram hesabından hikaye paykaşan Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu ile çekildiği fotoğrafının üstüne "Rahat ol dedim sana" notunu düşerek paylaşım yaptı.
"RAHAT OL DEDİM SANA"
Instagram hesabından hikaye paykaşan Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu ile çekildiği fotoğrafının üstüne "Rahat ol dedim sana" notunu düşerek paylaşım yaptı.
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