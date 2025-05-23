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Volkan Demirel'den galibiyet sonrası paylaşım!

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague Final Four'unda Panathinaikos'u 82-76 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 23 Mayıs 2025 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 21:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel'den galibiyet sonrası paylaşım!
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THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde bulanan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"RAHAT OL DEDİM SANA"

Instagram hesabından hikaye paykaşan Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu ile çekildiği fotoğrafının üstüne "Rahat ol dedim sana" notunu düşerek paylaşım yaptı.

 

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