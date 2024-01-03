Volkan Demirel: 'Bizim için büyük fırsat'

Trendyol Süper ligde zor günler geçiren Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Mersin Erdemli'deki tesislerinde bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel, deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.



Ligin son haftalarında aldıkları sonuçlarla büyük bir düşüş yaşadıklarını ancak pes etmeyeceklerini belirten teknik direktör Volkan Demirel, Çaykur Rizespor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.



Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını ve hedeflerinin iyi bir sonuç almak olduğunu belirten Demirel, "Son hatalardaki gerek futbol olarak gerekse de skor olarak düşüşümüzün artık önüne geçmek istiyoruz. Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşma da bunun için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip yaşadığımız düşüşe son vermek istiyoruz." diye konuştu.





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