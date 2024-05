Volkan Can'dan Sarıalioğlu'na: 'Size de para verdik'

TFF 1, 2, ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can: "Kulüplerimizle yaptığımız görüşmeleri sorgulamak kimsenin haddi değildir" https://t.co/cjuFdRpTuC



— Sporx (@sporx) May 3, 2024

"Algı çalışmaları yapanlara itibar edilmemesi gerekmektedir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1, 2, ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF'nin seçim süreciyle ilgili futbol kamuoyunu yanlış yönlendirerek toplumda huzursuzluk yaratmak maksadıyla algı çalışması yapanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Volkan Can yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun dün 2. ve 3. lig kulüplerine seçimin erkene alınması için imza atmamaları doğrultusunda para verildiği ve baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi.Türkiye Futbol Federasyonu 1.2.3. liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde 2 yıldır kulüplerimizle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Can, "Sorunlarının çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla iki yıldır yoğun bir mesai veriyoruz. Bu kapsamda kulüplerimizle yaptığımız görüşmeleri sorgulamak kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.Başkan Büyükekşi tarafından 18 Temmuz 2024'te yapılacağı ilan edilen seçimli mali kongre tarihinin öne çekilmesi için imza toplanmaya çalışıldığını hatırlatan Can, iddiaları dile getirenlere şu soruları yöneltti:"Yeter, geçer sayıda imza toplayamadıkları için görevimizi yapmakla eleştirildiğimiz, taciz edildiğimiz, hakaretlere maruz kaldığımız bir ortamda 1, 2 ve 3. Lig kulüplerimizi arayan kişiler hangi yetki ve ünvanla bu görüşmelerini yapmaktadırlar? Yine aynı kişiler hangi yetki ve ünvanla kulüplerimizin sponsorlarını taciz etmektedirler? Süper Lig'den 1. Lig'e düşen bir kulübün başkanı önümüzdeki sezon rakibi olacak kulüplerin başkanlarını hangi yetkiyle taciz etmektedir? Gerekli şartları ve evrakları tamamlayarak TFF'ye başvuran tüm profesyonel kulüplerimizin tesislerinin altyapılarına yönelik yapacakları yatırımlarda TFF'den destek alma hakkı bulunduğu bir ortamda 'imza vermeyen kulüplere para veriliyor' iddiasını hangi cüretle yapmaktadırlar?"Tesis altyapı yardımlarının 2009 yılından bu yana TFF tarafından yapıldığını vurgulayan Volkan Can, "Dün bu açıklamayı yapan kulüp başkanı TFF'den kendi kulübü için aldığı yardımı neden açıklayamamıştır? 2020-2021 ve 2021-2022 sezonu için hakkı olan ve kulübüne yapılan tesis yardımlarından neden hiç bahsetmemiştir. Bu yardımlar dönemin federasyonu tarafından rüşvet olarak değil hak ediş olarak ödenmiştir. Bugün de öyle yapılmaktadır. Türk Futbol kamuoyunu yanlış yönlendirerek, toplumda huzursuzluk yaratmak maksadıyla algı çalışmaları yapanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu görevinin başındadır. A Milli Futbol Takımımıza Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim. 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli genel kurulun çok adaylı, demokratik bir seçim olmasını ve Türk Futboluna hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.