Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
- Vodafone Sultanlar Ligi
8 Mart Cumartesi:
18.00 Beşiktaş-Galatasaray Daikin (Beşiktaş Fibabanka)
9 Mart Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)
16.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
- SMS Grup Efeler Ligi
8 Mart Cumartesi:
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Akkuş)
13.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
NOT: TÜRŞAD-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
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